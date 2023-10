Questo proiettore è adorabile, certificato Netflix e ha un'offerta lancio da paura

Il settore dei proiettori portatili sta diventando sempre più interessante, non solo per le caratteristiche tecniche, ma anche per il supporto a funzioni smart ormai imprescindibili come Google TV o la certificazione Netflix (ecco un elenco dei set top box certificati Netflix in Italia). Xming, un marchio indipendente di Formovie, a sua volta consociata di Xiaomi, ha presentato ora il suo Page One Smart Projector, il primo proiettore LCD con licenza Google e certificato Netflix, il che offre un connubio interessante di funzionalità e prezzo concorrenziale: andiamo a scoprirlo!

Caratteristiche tecniche

Proiezione : 1.920 x 1.080 pixel, HDR10, 1:25:1 dimensioni schermo: 40-120"

: 1.920 x 1.080 pixel, HDR10, 1:25:1 dimensioni schermo: 40-120" Luminosità : 500 CVIA Lumen (300 ANSI Lumen)

: 500 CVIA Lumen (300 ANSI Lumen) Rapporto di contrasto : minimo 1500:1, tipico 2000:1

: minimo 1500:1, tipico 2000:1 Speaker : 2x5W

: 2x5W Audio: Dolby

Dolby RAM : 2 GB

: 2 GB Memoria interna : 16 GB

: 16 GB Porte : HDMI 2.1, USB-A 2.0, jack audio

: HDMI 2.1, USB-A 2.0, jack audio Consumo energetico totale ≤100 W e consumo energetico in standby <0,5 W

totale ≤100 W e consumo energetico in standby <0,5 W Connettività Wireless : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Dimensioni: 207,4 x 190,5 x 127,4 mm

207,4 x 190,5 x 127,4 mm Peso : 2,07 kg

: 2,07 kg OS: Google TV Xming Page One è un adorabile proiettore portatile LED con risoluzione nativa 1080p full HD (massima compatibile 1440p), messa a fuoco automatica e luminosità di 500 lumen CVIA. è un adorabile proiettore portatilecon risoluzione nativa(massima compatibile 1440p), messa a fuoco automatica e luminosità di L'audio Dolby alimentato da speaker Boston Acoustics offre un'esperienza audio coinvolgente e tra le opzioni di connettività spiccano il Bluetooth 5.0 e soprattutto l'HDMI 2.1, mentre la correzione automatica consente immagini nitide e chiare in vari ambienti. Inoltre, ha un sistema intelligente di evitamento degli ostacoli per allineare ed evitare gli ostacoli quando si utilizza la correzione fino a quando non è impostata in una posizione più adatta.

A seconda dei contenuti, il Page One offre diverse modalità, tra cui Standard, Movie, Gorgeous, Sports, Game e Custom, ognuna progettata per ottimizzare l'esperienza di visualizzazione. Il livello di rumore del proiettore è di 30 dB, equivalente a un sussurro, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente, ma soprattutto il Page One è il primo proiettore LCD dotato di Google TV e Google Assistant, oltre alla certificazione Netflix, il che garantisce l'accesso ad app e servizi della GrandeG, oltre ai contenuti in streaming di alta qualità. Un'altra caratteristica è la sua capacità di screen cast wireless, che include il supporto per Chromecast, per trasmettere contenuti dai dispositivi mobili o laptop e godersi il loro grande schermo. Infine, la lampadina del proiettore può durare fino a 20.000 ore e, per un display da 100 pollici, dovrebbe essere posizionata a circa 2,7 a 2,8 metri di distanza dallo schermo.

Prezzo e disponibilità