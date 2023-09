Microsoft fa sul serio con Paint: arriva l'integrazione con DALL-E

Paint Cocreator , questo il nome del nuovo strumento, è in via di distribuzione nel canale Insider e consente infatti di creare opere d'arte a partire da una breve descrizione inserita dall'utente, o anche di selezionare uno stile tra quelli proposti. L'utente non deve fare altro che premere il pulsante Crea e poi scegliere tra tre varianti.

Nell'immagine sopra, ad esempio, lo strumento è stato utilizzato per creare un "gatto che cammina nella foresta, in stile pixel art", mentre sotto la stessa immagine è stata modificata utilizzando i recenti aggiornamenti che hanno introdotto la rimozione dello sfondo e la possibilità di utilizzare i livelli, creandone di nuovi sempre con Paint Cocreator.

Uno dei punti chiave di questo strumento è la sua affidabilità. Al momento non sappiamo che versione di DALL-E utilizzi (è appena stato rilasciato DALL-E 3), ma soprattutto il modello ha sempre avuto problemi con i pregiudizi, soprattutto di genere e razziali. Nel suo post sul blog, Microsoft afferma di aver adottato un filtro per impedire la creazione di immagini "dannose, offensive o inappropriate", oltre a rassicurare di essere al lavoro per "ottimizzare il funzionamento di Paint Cocreator in base all'utilizzo e al feedback del mondo reale".

Al momento, Paint Cocreator è disponibile in anteprima per gli utenti Insider dei canali Canary e Dev che utilizzano la lingua inglese negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Australia, Canada, Italia e Germania, ma non sarà distribuito a tutti immediatamente.

Microsoft infatti afferma che la distribuzione avverrà gradualmente, e che dopo aver ricevuto l'aggiornamento (versione di Paint 11.2309.20.0 ) dovrete unirvi a una lista d'attesa accedendo con il vostro account Microsoft e cliccando sul nuovo pulsante Cocreator nella barra degli strumenti.

Quando sarà il vostro turno, riceverete un'email e otterrete 50 crediti per iniziare a creare immagini, e con ogni credito potrete generare un'immagine, anche se alla fine del periodo di anteprima il sistema potrebbe cambiare e passare a un sistema a pagamento.

Cocreator è solo l'ultimo degli aggiornamenti basati sull'IA introdotti da Microsoft in Paint e nell'app Foto, e oltre che la nuova barra laterale Windows Copilot, e siamo sicuri che la casa di Redmond non si fermerà qui.