Paint torna alla ribalta con Windows 11

E nelle ultime ore sono arrivate delle interessanti novità che riguardano Paint , il software longevo e popolare che da tanti anni è protagonista su Windows per l'elaborazione semplice delle immagini.

Negli ultimi anni abbiamo visto Microsoft impegnarsi in maniera consiste nei confronti di Windows, il suo popolare sistema operativo per PC e notebook . Questo passa ovviamente dal rilascio di Windows 11 , ma anche dall'aggiornamento delle sue app più popolari.

Microsoft ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Canary e Dev di Windows Insiders, con il quale viene introdotta un'interessante nuova funzionalità per Paint. Si tratta della possibilità di rimuovere lo sfondo dalle immagini, il tutto in pochi clic.

La rimozione dello sfondo dalle immagini con Paint è abbastanza semplice: basta caricare un'immagine, cliccare sull'opzione che per la rimozione dello sfondo e infine selezionare l'area da rimuovere. Nell'era dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti questa novità era abbastanza attesa.

La nuova funzionalità di Paint dovrebbe essere inclusa all'interno della versione 11.2306.30.0 dell'app, la quale sarebbe disponibile esclusivamente per coloro che hanno aderito alla versione Dev o Canary di Windows Insiders.

Aspettiamoci comunque che arrivi presto anche per coloro che hanno la stabile.