Giocare a Palworld senza controller ma usando la mente? Qualcuno ci è riuscito

Al di là del successo incredibile e della polemica per i presunti personaggi copiati da Pokémon, da qualche giorno Palworld sta facendo notizia anche per un'altra questione particolarmente interessante: una streamer ci ha giocato usando solo la mente (magari non volete emularla, ma date un'occhiata alle nostre liste dei migliori giochi per PC, per PS5 o Xbox).

Com'è possibile? Forse non lo ricorderete, ma l'anno scorso la streamer Perri (perrikaryal) aveva fatto notizia per aver provato a giocare (e poi completato) Elden Ring usando la mente.

L'impresa era avvenuta grazie a un Elettroencefalografo, un dispositivo utilizzato per fare l'elettroencefalogramma (EEG), ovvero l'analisi delle funzioni del cervello attraverso la misurazione dell'attività elettrica.

Questo esame si effettua per determinare l'attività cerebrale e identificare alcune anomalie, ma Perri, che ha un Master in Psicologia, ha pensato che potesse essere sfruttato individuare i pensieri e tramutarli in azioni in un gioco.

Così ne ha comprato uno da circa 1.000 sterline, ovviamente di tipo consumer e non ospedaliero (molto più costosi e precisi) e ha iniziato a lavorarci.

In realtà il processo è molto più complicato di così, in quanto l'EEG non è molto bravo a capire da dove provengono i segnali, ma è davvero bravo a capire quando stanno accadendo. E Perri ha pensato: perché non registrare i miei pensieri durante una azione specifica, ad esempio un incantesimo in Elden Ring, e tradurlo in azione nel gioco?

Ci sono volute centinaia di ore di addestramento per far sì che l'EEG filtrasse tra le attività cerebrali la lunghezza d'onda specifica di un'azione e poi registrarla. Nel caso di un attacco, Perri immagina di spostare avanti qualcosa di pesante, oppure ora con Palworld per raccogliere un oggetto da terra immagina di far roteare un piatto.