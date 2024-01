Palworld: gli sviluppatori festeggiano l'incredibile successo annunciando succose novità per il futuro

Nonostante i dubbi sulla sua particolare similitudine con Pokémon, ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo, i fatti ci dicono che Palworld è un successo a livello mondiale.

Palworld è il nuovo nome che si sta prendendo tutte le attenzioni nel mondo dei videogiochi. Stiamo parlando del nuovo gioco di sopravvivenza open world, particolarmente simile a Pokémon . Similitudine che ha alimentato l'interesse nei suoi confronti, sia in termini positivi che negativi.

Nelle ultime ore Pocket Pair, la casa che ha sviluppato e distribuisce il gioco, ha aggiunto altra carne al fuoco annunciando quali saranno le novità che vedremo nel prossimo futuro in Palworld. In termini di novità, arriveranno dei miglioramenti per l'esperienza di gioco con Xbox, arriverà anche il crossplay tra Xbox e Steam e la possibilità di trasferire e migrare i profili e dati di gioco tramite server.

Anche alla struttura e agli elementi di gioco arriveranno novità: aspettiamoci nuove isole, amici, boss e tecnologie all'interno del gioco.

In futuro non mancherà nemmeno la modalità di gioco PvP.