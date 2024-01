Palworld macina così tanto che è già spuntato un primo bundle console

Parliamo ancora di Palworld, il popolare titolo open world che sta riscuotendo particolare successo in tutto il mondo, visto che nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli su un primo bundle che addirittura includerebbe il gioco. Dopo aver visto nel dettaglio quali saranno i prossimi passi per il gioco di Pocket Pair, sia in termini di fix dei bug attuali che in termini di novità di gioco, andiamo a vedere quello che sembra il primo bundle che include Palworld.

L'immagine che vedete in basso racconta praticamente tutto. Vediamo infatti la pubblicità di un bundle che includerebbe Palworld e Xbox Series S. L'immagine arriva da un venditore sudcoreano, con disponibilità che sembrerebbe ristretta al mercato sudcoreano. L'ipotesi di un bundle che include Palworld con Xbox non è assolutamente fantascienza. Attualmente il gioco è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Microsoft, un enorme colpo di fortuna per il colosso di Redmond che si ritrova un gioco in esclusiva che sta facendo registrare record di vendite e di giocatori. In merito al bundle che abbiamo appena visto, è bene precisare che al suo interno non ci sarebbe una copia di Palworld, bensì un codice che consente di ottenere tre mesi di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass, la piattaforma che di fatto permette di accedere anche a Palworld.