PandaBuy colpito e affondato: l'Amazon dei falsi faceva affari d'oro

Si stima che PandaBuy avesse 1,3 milioni di clienti , molti dei quali in Europa. Un fenomeno preoccupante, che coinvolgerebbe anche piccoli commercianti che rivendono prodotti acquistati su PandaBuy spacciandoli per autentici.

Gli investigatori hanno perquisito un solo magazzino e hanno trovato ben 570.000 pacchi pronti per essere spediti. Questi dovranno essere esaminati per stabilire quali prodotti dovranno essere sequestrati.

PandaBuy è molto diffuso in Gran Bretagna e Francia, ma anche in Italia . L'acquisto sulla rete di PandaBuy si basa su agenti di vendita , i quali contattati dai potenziali clienti inviano delle immagini del prodotto contraffatto per il quale vengono chiamati in causa. Se il prodotto e il prezzo soddisfano l'acquirente, allora la vendita si conclude.

PandaBuy è finito?

Probabilmente non completamente. Ovviamente si tratta di un duro colpo per questa rete di contraffazione. Ci aspettiamo che non tutti gli agenti di vendita siano stati identificati, e che soprattutto ne possano nascerne di altri.

L'aspetto più importante da considerare è il segnale: gli agenti di vendita verranno chiaramente perseguiti per legge, così come gli organizzatori della rete, non gli acquirenti. Quanto appena accaduto dimostra che non si è immuni quando si praticano condotte illegali, sperando che la sensibilizzazione raggiunga anche i potenziali acquirenti di prodotti contraffatti.

L'altro aspetto da considerare riguarda i prodotti in vendita su PandaBuy, come su qualsiasi altro store simile: l'apparenza conta sempre di più, soprattutto sui social, ma è importante considerare che prodotti del genere sono sempre caratterizzati da una qualità infinitesima rispetto agli omologhi autentici. Quando ci si avvicina a qualcosa come PandaBuy sarebbe bene tenerlo a mente.