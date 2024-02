IKEA adesso fa sul serio con i pannelli solari low cost: si parte da 4.899 euro

Questo aspetto non è specificato sul sito, quindi sarà da chiarire probabilmente in fase di contatto.

Sul sito, IKEA dichiara che il preventivo è gratuito, ma in precedenza con Wölmann il sopralluogo costava 199 euro in caso non si avesse poi installato l'impianto.

Andando sul sito del servizio, possiamo vedere che l'offerta è estremamente semplice, e IKEA ribadisce più volte come il tutto sarà scandito in tre fasi:

Il gigante svedese ha infatti appena aggiornato la sua pagina dedicata al suo impianto fotovoltaico, annunciando la collaborazione con l'azienda svedese SVEA SOLAR in sostituzione del precedente partner Wölmann, e rilanciando così il suo concetto di pannello solare low cost in Italia.

È dal 2013 che IKEA cerca di vendere pannelli solari, e se in Italia ha iniziato a offrire la sua soluzione SOLSTRÅLE nel 2019, ora cambia tutto: nuovo partner e nuovi prezzi (a proposito, sapete quali sono le migliori app per monitorare i consumi elettrici ?).

Ma parliamo di impianti e prezzi. IKEA offre un pacchetto "tutto in uno" che comprende il prodotto, le pratiche amministrative, l'installazione e la configurazione, con IVA al 10% inclusa e la detrazione fiscale del 50% in 10 anni.

Quattro sono le dimensioni degli impianti, Mini, Medium, Large e Maxi, proposti sia con che senza accumulatore. Si parte dall'impianto Mini con consumo annuo di circa 1800 kWh, senza sistema di accumulo, che costa 4.899 euro, che diventano 8.799 euro con sistema di accumulo da 5 kWh.

L'impianto Medium è per un consumo annuo di 3500 kWh, mentre il Large da 4100 kWh e il Maxi da 5000 kWh. In quest'ultimo caso, il prezzo dell'impianto, con batteria inclusa arriva a 13.699 euro.

Tenete presente che si tratta di prezzi "chiavi in mano" per una casa tipo con tetto a falda al piano terra, che potrebbero variare in base alla conformazione del tetto e a eventuali zone d'ombra.

In quest'ultimo caso, SVEA SOLAR propone ottimizzatori di potenza o microinverter capaci di massimizzare la generazione energetica nelle zone d'ombra senza influire sulla produzione del resto dei pannelli.

IKEA punta molto sulle garanzie offerte dal suo partner, che sono di 30 anni per il pannelli e per il rendimento (fino all'80% della potenza nominale), di 25 anni sugli eventuali ottimizzatori, di 10 anni per l'inverter e di 5 anni per l'installazione.

Gli impianti SOLSTRÅLE di IKEA sono attualmente disponibili in 16 regioni italiane, con l'esclusione di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, che saranno aggiunte entro la fine del 2024. Se siete interessati, potete trovare ogni dettaglio alla pagina del prodotto, da cui potete subito cliccare sul pulsante Ottieni un preventivo gratuito per scoprire la soluzione migliore per le vostre esigenze.