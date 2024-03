Parallels Desktop si aggiorna e migliora il supporto ai giochi Windows su Mac

Il nuovo aggiornamento per Parallels Desktop corrisponde alla versione 19.3. Il focus di questo aggiornamento è il miglioramento del supporto ai giochi Windows su Mac, un aspetto che convince tantissimi utenti Mac a fare affidamento sul software per l'esecuzione virtuale di Windows.

Secondo il changelog relativo al nuovo update, sono stati risolti i bug di rendering grafico in giochi come Genshin Impact, Rise of Kingdoms e Dark Souls II.

Oltre a questo, per gli utenti delle versioni Pro e Business, Parallels Desktop ora offre una nuova modalità di sincronizzazione degli appunti che rende più flessibile il copia e incolla tra il Mac e le macchine virtuali.

Gli utenti possono scegliere di abilitare il copia e incolla da Mac a Windows e viceversa, solo in un senso, o disabilitare completamente la sincronizzazione.

E ancora, Parallels riferisce che l'aggiornamento rende lo scorrimento del trackpad più fluido su Linux, e che è stata semplificata l'installazione di Ubuntu sui Mac Apple Silicon. Infine, l'aggiornamento appena rilasciato dovrebbe anche migliorare le prestazioni generali.

L'update per Parallels Desktop è attualmente disponibile al download. Il software è disponibile in prova gratuita, dopo la quale sarà necessario abbonarsi per usarlo in maniera stabile. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale.