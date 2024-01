Parallels Desktop abbraccia anche gli ultimi Mac

Chi vuole eseguire Windows sul proprio Mac con chip Apple Silicon non ha più a disposizione Boot Camp, ma ci sono comunque una serie di strumenti piuttosto versatili (se siete interessati, date un'occhiata al nostro approfondimento), e tra questi Parallels Desktop è sicuramente il più popolare.

E se fino a ieri l'app non era ancora compatibile con gli ultimi Mac rilasciati a novembre 2023, ora Parallels Desktop 18 e 19 aggiungono il supporto di Windows 11 su ARM ai Mac con chip M3, l'ultimo chip introdotto lo scorso inverno da Apple e che si aggiunge a quello già presente per i Mac con chip M1 e M2.

Quindi se possedete un MacBook Pro con chip M3, M3 Pro o M3 Max potrete virtualizzare attraverso una soluzione autorizzata direttamente da Microsoft il suo sistema operativo per chip ARM, la versione necessaria da utilizzare visto che i chip di Apple si basano su questa architettura.

"Questo è un punto di svolta per gli utenti di Mac M3 e crediamo che aggiunga un altro livello di versatilità a Parallels Desktop", ha affermato l'azienda, ma bisogna sempre tenere presente delle limitazioni dello strumento.

Come ricorda Microsoft, Parallels Desktop è sì una soluzione autorizzata che consente di eseguire le versioni ARM di Windows 11 sui Mac con chip Apple, ma alcuni tipi di hardware, giochi e app, compresi quelli che si basano su DirectX 12, non sono compatibili.

Inoltre non sono supportate le esperienze che dipendono da un ulteriore livello di virtualizzazione (virtualizzazione nidificata), tra cui:

Sottosistema Windows per Android , che consente al dispositivo Windows 11 di eseguire applicazioni Android disponibili nell'Amazon Appstore

, che consente al dispositivo Windows 11 di eseguire applicazioni Android disponibili nell'Amazon Appstore Sottosistema Windows per Linux , che abilita un ambiente GNU/Linux su Windows 11

, che abilita un ambiente GNU/Linux su Windows 11 Windows Sandbox , un ambiente desktop leggero per eseguire in modo sicuro le applicazioni in isolamento

, un ambiente desktop leggero per eseguire in modo sicuro le applicazioni in isolamento Sicurezza basata sulla virtualizzazione (VBS), che consente ai clienti di creare e isolare una regione di memoria sicura dal normale sistema operativo

Infine non sono supportate le app ARM a 32 bit disponibili sullo Store, anche se comunque sono in procinto di essere deprecate per tutte le versioni ARM di Windows.

Per maggiori informazioni, potete trovare Parallels Desktop a questo indirizzo.