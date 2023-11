L'app di Paramount+ in arrivo sui dispositivi Hisense con sistema operativo VIDAA U4 : tutti i dettagli

Paramount+ e Hisense hanno annunciato che il servizio streaming di Paramount sarà da oggi disponibile sui dispositivi Hisense con a bordo VIDAA U4 o superiore in Italia. Dunque, il mercato italiano si aggiunge all'elenco di mercati internazionali in cui Paramount+ è disponibile per i possessori di dispositivi Hisense.

Entrando nel vivo della notizia, Paramount+ offre tanto intrattenimento che comprende blockbuster, Paramount+ originals e serie esclusive, show di successo e i contenuti preferiti dai bambini. Il catalogo di Paramount+ include recenti successi internazionali come Compagni di viaggio, The Curse, Halo e Star Trek: Strange new worlds; contenuti italiani come Ex on the Beach, Vita da Carlo - Seconda Stagione e Drag Race Italia, e i popolari show televisivi di Paramount come CSI: Crime Scene Investigation e NCIS; il meglio dell'animazione, come SpongeBob SquarePants di Nickelodeon e South Park di Comedy Central; le serie young-adult e gli show musicali di MTV e molto altro ancora.