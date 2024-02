A Parigi scelta inedita sui parcheggi: brutte notizie per i possessori di auto pesanti

Scelta inedita di Parigi al fine di contrastare l'aumento di SUV in giro per la città. In particolare, nella capitale francese i proprietari di auto a benzina, diesel oppure ibride, che pesano più di 1600 kg, e quelli di auto elettriche che pesano più di 2000 kg, pagheranno costi più elevati per parcheggiare.

Nello specifico, agli automobilisti coinvolti verranno addebitati 18€ all'ora per parcheggiare nel centro della città e 12€ in altre zone. Questa decisione colpisce molto i SUV ma anche tante berline e coupé, tra cui l'Audi A6, la BMW i4 e la Genesis G70. Inoltre, verranno previste esenzioni per i veicoli commerciali (compresi i taxi) e per le persone con disabilità.