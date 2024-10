L'app per passare da iPhone ad Android cambia tutto: logo, nome e nuove funzionalità

Android e iOS hanno da sempre catalizzato tutte le attenzioni nel mondo smartphone (ecco quali sono i migliori smartphone del momento ). E il passaggio da una sponda all'altra costituisce un passo importante per gli utenti. Negli ultimi tempi Google ha rinnovato parecchio la sua app Passa ad Android , e ora apprendiamo che è in arriva una nuova versione .

Cosa cambia con la nuova app Passa ad Android

L'app per passare da iPhone ad Android è disponibile da qualche anno ormai, e il suo obiettivo è semplificare il passaggio da un sistema operativo all'altro, anche in termini di sincronizzazione degli account, dati e app installate sul vecchio dispositivo. In questo ambito, vi ricordiamo la nostra guida per passare da iPhone ad Android.

L'app concepita da Google ha quindi l'obiettivo di rendere semplice e non traumatico il passaggio ad Android, in modo che gli utenti che intendono lasciare iOS non siano disincentivati a farlo a fronte di un passaggio complicato.

Nel tempo l'app ha visto consistenti aggiornamenti, e proprio in questi termini sta arrivando quello di cui stiamo parlando.

Il prossimo aggiornamento per l'app di Google introdurrà un nuovo logo per Passa ad Android, che potete vedere nell'immagine in basso. Si tratterà di un logo sicuramente più coerente con le linee guida di design aggiornate da parte di Google.

Almeno per la versione inglese dovrebbe anche cambiare nome, con Android Switch che dovrebbe prendere il posto di Switch to Android. Rimane da capire se questo cambiamento sarà destinato anche alla versione italiana dell'app.