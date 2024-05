I passaporti si fanno alle Poste: come fare la richiesta e cosa serve

Nell'ultimo periodo infatti ci sono state non poche difficoltà nella richiesta di passaporto per tanti cittadini italiani, essenzialmente per le lunghe attese da sostenere per avanzare la richiesta di rilascio passaporto. Finora, il rilascio dei passaporti è stata una prerogativa degli organi di Polizia di Stato.

La sperimentazione con Poste

Ma forse non tutti sanno che, proprio la Polizia di Stato, era stato avviato un progetto in collaborazione con Poste Italiane per rendere possibile la richiesta di rilascio passaporto anche presso gli uffici postali. Il progetto, denominato Polis, è stato condotto in alcuni comuni della provincia bolognese.

I risultati sono stati ottimi, e ora Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, ha annunciato che la possibilità di richiedere il passaporto verrà estesa a tutti gli uffici postali presenti in Italia.

Come richiedere il passaporto alle Poste

Andiamo quindi a vedere cosa serve e come funziona la richiesta di passaporto presso gli uffici postali:

Documenti necessari da portare in ufficio postale: Due foto identiche conformi alla normativa Icao, non legalizzate;

Ricevute di pagamento di due contributi: marca da bollo da 73,50 euro e 42,50 euro (bollettino postale);

Documento di identità del richiedente;

Copia di un documento d'identità valido;

Nel caso di nuova emissione, il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento dello stesso;

Modulo di attestazione del domicilio. L'operatore allo sportello postale raccoglierà tutte le informazioni necessarie e la documentazione per completare la richiesta, come i dati anagrafici e i fattori biometrici A questo punto verrà effettuata, sempre dall'operatore postale, la legalizzazione della foto. Successivamente, si riceverà una ricevuta nella quale sarà indicato l'ufficio di polizia che gestirà la richiesta e il codice del protocollo di riferimento. Opzionalmente può essere richiesta la consegna a domicilio del passaporto. Alternativamente ci si dovrà recare presso l'ufficio di polizia indicato nella ricevuta per il ritiro.

Il servizio di richiesta passaporto presso le Poste sarà possibile per tutti i cittadini italiani maggiorenni, residenti o domiciliati in un comune in cui è presente almeno un ufficio postale abilitato al servizio.

L'estensione del servizio appena descritto dovrebbe raggiungere 130 nuovi uffici postali entro fine maggio. A partire da luglio partità l'estensione a tutti gli altri uffici postali sul territorio nazionale.