Passare da iPhone a Android sarà più facile, grazie all'UE

Le novità già introdotte con iOS 17.4 per rispettare il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea non sono affatto poche: dalla possibilità di installare marketplace alternativi ai browser con motori di rendering proprietari, Apple ha implementato tanti cambiamenti radicali, necessari per continuare a vendere in Unione Europea.

Eppure, altre novità importanti arriveranno nei prossimi tempi: secondo un documento condiviso dalla stessa azienda, Apple è al lavoro per consentire la disinstallazione di Safari e per sviluppare un sistema più user-friendly per trasferire dati da iPhone ad Android.

Queste novità dovrebbero arrivare nell'autunno 2025, ma il documento in questione fa riferimento anche a una soluzione per trasferire dati tra browser diversi sullo stesso dispositivo (quest'ultima funzione, dovrebbe arrivare entro la fine del 2024 o inizio del 2025).

Il documento di Apple non specifica altri dettagli sulle nuove funzionalità, né se queste possibilità verranno offerte anche al di fuori del territorio europeo.

Tuttavia, considerando che le novità attualmente sviluppate per il DMA non sono disponibili fuori dall'UE (e i marketplace alternativi vengono disabilitati quando si lascia l'UE), possiamo aspettarci che lo stesso succederà con il sistema di trasferimento dati da iPhone ad Android e tutto il resto.