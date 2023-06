Ora si può accedere all'ID Apple tramite passkey, ma a una condizione

Da circa un anno sentiamo che le passkey sostituiranno le password come metodo di autenticazione, ma il loro tasso di adozione non sembra ancora così elevato da gridare alla rivoluzione.

Soprattutto, Google a parte (e parzialmente Microsoft), i promotori dell'iniziativa non sembrano avere ancora avere intenzione di sostituire il vecchio sistema di accesso tramite codice, e ovviamente il pensiero non può che rivolgersi ad Apple, una delle prime a introdurre le passkey ma senza adottarle per l'accesso ai propri servizi.

A breve le cose potrebbero però cambiare, in quanto l'ultima beta dei prossimi sistemi operativi della mela, iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, consente di utilizzare la passkey per accedere al proprio Apple ID.

Ricordiamo che le passkey sono un metodo di accesso che utilizza una coppia di chiavi, una privata e conservata sul dispositivo (generata e assegnata automaticamente al vostro account) e una pubblica (generata univocamente) da condividere con il sito o l'app a cui accedere, e che anche se rubata non potrà essere usata da terzi per accedere.

Ora i primi che hanno potuto testare le beta dei nuovi sistemi operativi della mela hanno scoperto che Apple ha attivato la funzione per accedere al proprio Apple ID, rendendo molto più sicura e pratica l'autenticazione.