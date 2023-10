Passkey arriva su WhatsApp per Android: addio password

Durante quest'ultimo anno abbiamo parlato sempre di più di passkey, la nuova modalità di autenticazione che ci permette di dire addio alle password. Ora le passkey arrivano ufficialmente su WhatsApp.

La nota piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, la stessa che vanta miliardi di utenti in tutto il mondo, ha appena introdotto una novità epocale nella sua app per dispositivi Android. Arriva ufficialmente il supporto al login tramite passkey.

D'ora in poi non sarà più necessario inserire la password del proprio account con la relativa autenticazione a due fattori per accedere al proprio account personale WhatsApp. Dunque per accedere al proprio account WhatsApp, operazione che solitamente viene svolta quando si accede per la prima volta a WhatsApp da un nuovo dispositivo, basterà effettuare il login tramite passkey.