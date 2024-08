Password e indirizzi salvati saranno sempre più a portata di mano con Chrome

La novità della quale parliamo è stata annunciata da Google, anche se ancora non è in fase di distribuzione. La funzionalità è destinata alle app Android e iOS di Google Chrome, e ora vediamo di cosa si tratta.

Chrome è senza dubbio il browser più diffuso al mondo, sia su piattaforma PC e notebook che su smartphone e tablet . Questo successo è ripagato anche dal costante supporto software che riceve. E proprio in questo contesto, apprendiamo che Chrome sta per ricevere una novità per l'accesso facilitato a password e indirizzi salvati .

Come viene semplificato l'accesso alle password salvate su Chrome

Da diversi anni ormai Google propone un gestore delle password integrato nel suo browser. Si tratta di un servizio che consente di salvare le password personali, per poi approfittare le completamento automatico quando ci si trova in sede di login.

Allo stesso modo, Chrome offre ai suoi utenti la possibilità di salvare gli indirizzi personali.

Si tratta di una funzionalità utile quando si devono compilare campi di informazioni personali ricorrenti, come appunto il proprio indirizzo personale.

Entrambe queste funzionalità sono coinvolte nella novità appena annunciata da Google per Chrome mobile. Insieme a quella che permette di salvare i preferiti su Chrome. La nuova opzione consentirà a tutti gli utenti di accedere rapidamente a password, indirizzi personali e preferiti salvati.

La novità consiste nel non dover più selezionare manualmente la sincronizzazione automatica di password, indirizzi e preferiti tra diversi dispositivi su Chrome. Effettuando l'accesso tramite il proprio account permetterà di accedere a tali dati, anche da un dispositivo diverso da quello sul quale sono stati salvati.

La sincronizzazione tra dispositivi con lo stesso account su Chrome era chiaramente già disponibile in passato, ma richiedeva il passaggio in più dell'attivazione manuale. Con la novità annunciata da Google invece basterà effettuare l'accesso con il proprio account.

Come abbiamo accennato sopra, la novità non è stata ancora distribuita. Google ha affermato che arriverà in futuro su Chrome per Android e per iOS. Ancora non conosciamo le tempistiche di rilascio.