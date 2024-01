Il password manager di Google a portata di mano sui Pixel

Google da tanti anni ormai rappresenta un punto di riferimento nel segmento smartphone, a partire da Android che anima milioni di dispositivi in tutto il mondo. Ma Google è presente anche con le sue app e servizi.

E tra i servizi più utili e presenti nel quotidiano troviamo il password manager di casa Google, quello che dalle nostre parti conosciamo come Gestore delle password. Probabilmente non è tra i password manager migliori per funzionalità e versatilità, ma è innegabile la sua comodità per la possibilità di usarlo su dispositivi diversi e sincronizzare le password tra tutti i dispositivi connessi allo stesso account.