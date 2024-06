Apple lancia Passwords: il Portachiavi di iCloud fa il salto e diventa un vero password manager

Tra le molte novità annunciate al WWDC c'è anche una nuova app, chiamata Passwords , che sarà integrata in iOS 18 , iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia . Non si tratta di una novità assoluta, ma piuttosto di un'evoluzione del già noto Portachiavi di iCloud .

Con le nuove versioni dei sistemi operativi di Apple, questa funzione (prima integrata nelle impostazioni) diventa un'app separata, più facile da consultare e sicuramente più comoda per l'utente finale.

Passwords è suddivisa in sei sezioni, che danno subito un'idea immediata di quel che si può ricordare con l'app: non solo password per l'accesso a servizi, ma anche passkey, codici e password per le reti Wi-Fi.

Inoltre, l'app rende più facile condividere le password con la famiglia e include una sezione Sicurezza, che avvisa l'utente delle password non sicure, ossia quelle che sono trapelate in leak online.