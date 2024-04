Patch di sicurezza di aprile in arrivo sui Pixel: corrette due vulnerabilità già oggetto di attacchi

È tempo di patch di sicurezza di Android 14 per i Pixel, che seguono di qualche ora quelle per Pixel Watch lanciate, un po' a sorpresa, prima. Tra le correzioni applicate, una considerata critica e due già sfruttate attivamente (seppur in maniera limitata).

Andiamo a scoprirle tutte, oltre a indicare i file per applicare l'aggiornamento in caso vogliate farlo manualmente. Qui invece trovate le nostre guide per aggiornare i Pixel, con Factory Image o file OTA.