Anche se il rilascio della beta 4 di Android 15 ha proiettato tutti gli utenti verso la prossima versione del robottino verde, Google continua ad aggiornare i suoi Pixel con l'attuale Android 14, correggendo problemi di sicurezza ed eventuali bug.

Mentre stiamo parlando, è infatti in via di rilascio l'aggiornamento di agosto, che contiene le ultime patch di sicurezza, con correzioni a problemi di gravità elevata, e una serie di fix per problemi di carattere generale, tra cui alcuni allo schermo per i Pixel 8 e Pixel 8 Pro piuttosto fastidiosi.