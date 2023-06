Patreon avrà anche "l'abbonamento" gratis

Nel mondo delle piattaforme online troviamo tanti attori, e non si tratta solo di contenuti social con l'obiettivo di incrementare l'interazione virtuale tra le persone. Troviamo infatti anche piattaforme specifiche per creator.

Un ottimo esempio di questo è Patreon, una piattaforma relativamente giovane che offre la possibilità ai creatori di contenuti digitali di vendere i propri prodotti e guadagnare in maniera sistematica. E nelle ultime ore proprio da Patreon è arrivata una novità di particolare rilevanza.

Patreon ha infatti lanciato la possibilità di sottoscrivere "abbonamenti" gratuiti. In un mondo in cui soprattutto i social si muovono verso contenuti sempre più a pagamento, Patreon si muove nel verso opposto e lancia la possibilità per i creator di rendere disponibili gratuitamente alcuni dei loro contenuti.