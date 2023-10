Il Pay per view su DAZN disponibile anche in Italia: si inizia con la boxe

DAZN fece il suo debutto nel mercato italiano ormai nel 2018 provando fin da subito ad imporsi tra le principali piattaforme di streaming per lo sport ed ora, in seguito alla recente introduzione delle carte prepagate, lancia in Italia un ulteriore servizio. Parliamo del pay per view, ovvero una modalità di fruizione dei contenuti televisivi che prevede l'acquisto di un determinato evento singolo. Il servizio era stato lanciato lo scorso anno inizialmente in Usa, Canada, Regno Unito e Irlanda mentre ora viene esteso in nuovi mercati come Italia, Germania e Giappone.

Come funziona il pay per view su DAZN

Gli eventi pay per view dovranno essere acquistati singolarmente in aggiunta all'abbonamento mensile o annuale a DAZN. Quindi, per esempio, chi ha già un abbonamento mensile dovrà acquistare l'evento pay per view ad un prezzo addizionale. In assenza di un abbonamento, per poter acquistare l'evento pay per view, sarà necessario prima abbonarsi a DAZN. L'acquisto potrà essere effettuato tramite il pannello "Il Mio Account".

Gli eventi disponibili