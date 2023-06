PayPal rende disponibili le Passkey anche in Italia su Android e iOS

Recentemente, PayPal ha introdotto le passkey negli Stati Uniti sui dispositivi Apple e Android come nuovo metodo di accesso facile e sicuro per i clienti idonei. A partire da ieri, martedì 27 maggio, PayPal ha reso disponibili le passkey anche in Italia. Per chi non lo sapesse ancora, questo sistema di autenticazione consente di accedere ai vari siti senza inserire la propria password. Difatti, l'identità dell'utente viene verificata per mezzo di dati biometrici o con la password del dispositivo, in modo che gli utenti possano effettuare l'accesso in modo rapido e sicuro.

Nello specifico, le passkey sono un nuovo standard di settore creato da FIDO Alliance e dal World Wide Web Consortium, progettato per sostituire le password con coppie di chiavi crittografiche e utilizzando credenziali digitali, come i sensori biometrici, tra cui impronte digitali, riconoscimento facciale e PIN o pattern. Le passkey offrono ai clienti un modo semplice e sicuro per accedere a PayPal, basato su una tecnologia che aiuta a prevenire il phishing.

Come creare una Passkey PayPal sui dispositivi Apple

La creazione e l'utilizzo di una passkey con PayPal è un processo semplice e veloce su un dispositivo Apple. Una volta create, le passkey vengono sincronizzate con iCloud Keychain, assicurando una relazione solida e privata tra il cliente e il proprio dispositivo per gli utenti PayPal con dispositivi dotati di iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura o versioni successive.

Quando i clienti idonei accedono a PayPal.com utilizzando Safari e le proprie credenziali PayPal esistenti, avranno la possibilità di "Creare una passkey". Dopo aver verificato con successo le credenziali esistenti, ai clienti verrà richiesto di autenticarsi con Face ID o Touch ID per creare la passkey.