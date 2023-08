I PC modulari di Framework arrivano uffcialmente in Italia

Abbiamo recentemente approfondito l'aspetto dei PC modulari quanto Framework , un'azienda specializzata proprio in PC modulari, ha avviato una commercializzazione su larga scala dei suoi prodotti. E proprio da Framework arrivano delle consistenti novità che riguardano il mercato italiano.

Framework ha infatti annunciato di aver aperto ufficialmente la commercializzazione dei suoi prodotti al mercato italiano . Questo significa che sarà possibile acquistare i PC modulari di Framework anche in Italia. Finora l'azienda aveva commercializzato i suoi PC in mercati selezionati.

Tra i vari prodotti interessanti troviamo Framework Laptop 13 e Framework Laptop 16, due dispositivi acquistabili in diverse configurazioni e personalizzabili in ogni loro componente. Il primo parte da un prezzo di 979 euro, mentre il secondo arriva in Italia a partire da 1.579 euro.

Oltre a questa novità, Framework ha anche annunciato che da oggi sono disponibili i suoi PC equipaggiati con processori Intel Core di tredicesima generazione.

Trovate tutti i dettagli sullo store ufficiale, dove sono aperti i preordini anche per l'Italia.