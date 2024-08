La pellicola che rende qualsiasi oggetto fotovoltaico: una soluzione per il futuro?

Il settore che riguarda la produzione di energia sta vivendo un periodo molto importante sul tema delle rinnovabili. Il cambiamento climatico che si fa sempre più serio ha spinto notevolmente la tecnologia in questo senso, e anche la ricerca. Proprio da Oxford ci giunge notizia di una nuova pellicola fotovoltaica in grado di produrre energia in maniera molto conveniente. I ricercatori del team di Henry Snaith, i quali lavorano presso il Dipartimento di Fisica dell'università di Oxford, hanno presentato una novità rilevante per quanto riguarda il loro lavoro che si concentra sui materiali fotovoltaici.

Una pellicola per rendere qualsiasi oggetto fotovoltaico

La novità che hanno appena studiato e presentato i ricercatori di Oxford permetterebbe di realizzare una pellicola in grado di rendere qualsiasi oggetto fotovoltaico, ovvero in grado di produrre energia elettrica a partire da quella assorbita dalla luce solare. Questa pellicola avrebbe chiaramente degli enormi vantaggi, vista la possibilità di applicarla su una vastissima gamma di oggetti. Il lavoro di ricerca ha validato l'utilizzo di uno specifico materiale per realizzare tale pellicola. Si tratterebbe di un materiale del gruppo dei peroskiviti, dei materiali che hanno proprietà fotovoltaiche, ovvero sono in grado di produrre energia elettrica assorbendo quella del Sole a diverse lunghezze d'onda. Il pregio di tale materiale però consisterebbe nella sua estrema flessibilità. I ricercatori infatti hanno testato uno strato molto sottile del materiale in questione, dello spessore di appena 1 micron (ovvero un millesimo di millimetro), in termini di produzione di energia a partire dal Sole. I risultati sono stati molto incoraggianti. I ricercatori hanno affermato che allo stato attuale l'efficienza di tale pellicola nella produzione di energia ammonta al 27%. Si tratta di un risultato importante perché sarebbe addirittura superiore a quella della media dei pannelli fotovoltaici tradizionali in silicio. E inoltre, i ricercatori affermano che vi sarebbe margine, con ulteriori sviluppi, per incrementare tale efficienza al 45%. Insomma, sembrerebbe che tale pellicola è molto promettente nell'ambito della produzione di energia elettrica a partire da quella del sole. I risultati presentati sono stati anche validati da un team di ricercatori esterno e indipendente. Lo studio potrebbe aprire delle porte e strade completamente nuove nel segmento delle rinnovabili. Avere una pellicola così sottile ed efficiente potrebbe permettere di rendere qualsiasi oggetto fotovoltaico, a partire da quelli che necessitano di energia elettrica per funzionare. Ma tale pellicola sarebbe compatibile anche con i rivestimenti di oggetti grandi, come costruzioni, veicoli e palazzi. Chiaramente c'è ancora strada da fare prima di arrivare a un'ipotetica soluzione industriale. I materiali come quelli del gruppo dei peroskiviti presentano criticità nella stabilità nel tempo. Questo minerebbe l'affidabilità nel tempo della pellicola fotovoltaica. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al sito ufficiale del gruppo di ricerca.

