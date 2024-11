Il pulsante di accensione di Mac mini M4 "è comodo da premere", parola di Apple

Una delle poche polemiche che hanno accompagnato il lancio dei nuovi Mac con M4 è stata relativa al Mac mini e alla originale posizione del pulsante di accensione, che adesso si trova sulla base del dispositivo.

In molti hanno arguito che si tratti di un punto scomodo da raggiungere, ma due dirigenti Apple, Ternus e Joswiak, hanno spiegato le ragioni dietro questa scelta.

Well, we've shrunk the size of it so much, right? It's equivalent to half the size of the previous generation. So we needed to put the power button in the most appropriate spot because it's so small. It's convenient to press. Just tuck your finger in there and hit the button.

In fact, the most important thing is you pretty much never use the power button on your Mac. I don't even remember the last time I turned on a Mac.