Spotify Mod non funziona più: i pirati dovranno trovare un altro modo per non pagare Spotify

Brutta sorpresa per chi utilizza Spotify Mod, la versione craccata di Spotify che consente di accedere ai vantaggi della versione Premium gratuitamente: ora l'app non consente più di accedere alla musica. La novità è stata introdotta con un cambio di API proprio alla vigilia del lancio di Spotify Wrapped 2024: ora chi vuole utilizzare Spotify Premium dovrà pagare. O passare a un altro servizio.

Spotify Mod è pirateria

Sembra ovvio, ma giusto per essere chiari: installare l'app Spotify Mod (disponibile come file APK per Android) è pirateria. Si tratta infatti di una versione dell'app modificata che consente di accedere ai vantaggi di Spotify Premium senza pagare. Spotify considera l'utilizzo di questa app una violazione dei termini di servizio della piattaforma, che potrebbe risultare in un ban dell'account, numero di telefono o email. Inoltre l'installazione di queste app comporta potenziali rischi per la sicurezza, con la possibilità che vengano utilizzate per recuperare le informazioni degli utenti.

Spotify Mod non funziona più: la brutta sorpresa per gli utenti

In ogni caso, con l'aumento dei costi dell'abbonamento, molti utenti sono passati a questa soluzione per poter ascoltare liberamente i brani di Spotify. Ma ora non più. La piattaforma ha apportato modifiche a livello di API, che assicurano che il servizio funzioni solo sull'app originale. Gli utenti di quasi tutte le versioni di Spotify Mod hanno iniziato a ricevere da qualche giorno messaggi di errore aprendo le proprie playlist, come: "Questa playlist è vuota; vai alla Home per trovare la playlist solo per te". Andando nella Home però non si trova niente: è impossibile riprodurre musica in streaming, il che rende l'app inutile.

La "novità" è chiaramente intenzionale. Evidentemente Spotify ha perso la pazienza e deciso di mettere fine a questa situazione. Al momento sui social si può notare un'ondata di messaggi di utenti che gridano la propria frustrazione e cercano soluzioni alternative. Online si trovano già nuove versioni craccate che promettono di aggirare il blocco, ma ne sconsigliamo l'installazione in quanto potrebbero contenere malware (oltre che violare i termini di servizio di Spotify, ovviamente). Al momento Spotify offre in promozione tre mesi di Premium al costo di 10,99 euro, mentre per chi non vuole pagare ci sono numerose alternative come YouTube Music, SoundCloud e altre.

