Humane AI Pin fa ancora notizia, e per il motivo sbagliato: avviso di pericolo ai pochi utenti

Problemi senza fine per Humane AI Pin, la spilletta intelligente (date un'occhiata alla nostra prova) che avrebbe dovuto sostituire i nostri smartphone e che invece è caduta vittima delle sue stesse aspettative (per il momento, accontentatevi da dare un'occhiata alla nostra selezione dei nostri migliori smartphone, magari da usare con una selezione di app per usare l'IA). L'ultimo in ordine di tempo è un avviso, condiviso via email ai pochi utenti, di smettere "immediatamente" di usare la custodia di ricarica.

Un progetto poco fortunato

Il dispositivo indossabile multimodale, pensato per "agire come un secondo cervello e assistente" e pubblicizzato per sostituire i nostri smartphone, al lancio non ha convinto i recensori, e non è diventato, anche per il prezzo elevato, quello che si potrebbe definire un successo commerciale. Non solo, ma l'azienda a quanto pare navigherebbe in cattive acque e sarebbe alla ricerca di un compratore. Ora però è arrivata un'altra tegola, e ieri Humane ha inviato un'email a tutti i proprietari di AI Pin di smettere di usare la custodia di ricarica inclusa citando problemi di controllo della qualità che potrebbero portare a incendi.

Gli utenti devono smettere immediatamente di usare la custodia di ricarica: pericolo di incendi

Come si legge nell'email condivisa da The Verge, la custodia di ricarica, inclusa nella confezione di acquisto insieme alla spilletta, al caricabatteria e a due "Booster" magnetici, avrebbe problemi di qualità dovuti a un fornitore di terze parti di batterie che "potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza", in quanto potrebbero prendere fuoco.

Custodia di ricarica di AI Pin

Nell'email l'azienda specifica di compiere questo passo per "un'abbondanza di cautela" e di aver già "squalificato" il produttore, ma mentre stanno cercando un altro fornitore è meglio non usare l'accessorio. Humane dichiara che la spilletta, i Booster magnetici e il caricatore non presentano il problema, e che come ricompensa darà agli utenti due mesi di abbonamento gratuiti (ricordiamo che AI Pin costa 699 dollari più 24 dollari al mese di abbonamento per poterla usare). Non viene chiarito se offrirà una custodia di ricarica sostitutiva, ma solo che "condividerà ulteriori informazioni" dopo aver indagato sul problema. Problemi come questi sono un promemoria di quanto possano essere difficili i prodotti hardware e perché è così raro vedere i nuovi produttori diventare grandi. E per un'azienda già in difficoltà come Humane, la questione è ulteriormente amplificata. Motivo per cui l'avviso non è stato condiviso anche sul sito e sulla pagina X, ma solo via email agli utenti.