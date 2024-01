Le periferiche Microsoft "resusciteranno" con una partnership con Incase

Già qualche mese fa Microsoft annunciò che avrebbe cancellato la sua linea di periferiche per PC con marchio omonimo, concentrandosi esclusivamente su quelle con il marchio Surface. Tuttavia, negli scorsi giorni, si è registrata una partnership con Incase, che consentirà ai prodotti sopracitati di continuare a vivere con il brand "Designed By Microsoft".

Dunque, i prodotti non subiranno variazioni, ad eccezione del logo: al posto di quello di Microsoft, infatti, comparirà quello di Incase. Ad annunciare la partnership ci ha pensato direttamente l'amministratore delegato di Onwards, ovvero la holding che controlla appunto Incase più altri brand di accessori, tra cui Incipio. In particolare modo, verranno utilizzati gli stessi macchinari, componenti e fornitori impiegati da Microsoft, mentre i progetti e brevetti verranno concessi in licenza.