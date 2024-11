Perplexity ci mostra il futuro delle IA: quello in cui faranno acquisti al posto nostro (almeno la spedizione è gratis!)

Utilizzando Perplexity Pro per ricercare un certo prodotto, dovrebbe comparire anche il pulsante "Buy with Pro" che, se cliccato, porterà automaticamente avanti il checkout tramite IA , inserendo indirizzo e informazioni di pagamento corrette. Come bonus, tutti i prodotti acquistati in questo modo hanno spedizione gratuita a prescindere.

Anzitutto si tratta di una funzione esclusiva degli abbonati alla versione Pro, per ora solo negli USA, e che entra in gioco solo previo clic dell'utente.

Prima di pensare a come il nostro conto in banca potrebbe evaporare nel giro di pochi secondi, permetteteci di argomentare.

Non è questa la sola novità a tema e-commerce di Perplexity, che ha anche annunciato un nuovo tool di ricerca chiamato "Snap to Shop" che consente di scattare foto ai vari prodotti per poi chiedere informazioni al riguardo, un po' come già fa Google Lens.

La GIF qui sotto lo mostra in azione.

Per quanto riguarda invece i commercianti, c'è un nuovo programma che darà loro informazioni sui trend di ricerca e acquisto che riguardano i loro prodotti, che a quanto pare aumenterà anche le probabilità che Perplexity li suggerisca. Perché se c'è una cosa che non andrà mai via sono le sponsorizzazioni, che nel mondo della IA rischiano di essere ancora più "subdole". Ma questo è u altro discorso, che approfondiremo un'altra volta.