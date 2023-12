Ecco perché i fan di Perplexity scommettono che sarà il nuovo Google

Abbiamo bisogno di un nuovo motore di ricerca? Secondo Perplexity sì, e grazie all'IA generativa questa azienda fondata da un anno ha nel mirino nientemeno che Google (a proposito, date un'occhiata alle migliori app IA).

Ma com'è possibile? Perché la società fondata dagli ex ricercatori di Google AI Andy Konwinski, Aravind Srinivas, Denis Yarats e Johnny Ho ha pensato sin dall'inizio a creare una soluzione non versatile e in grado di assolvere a diversi compiti, ma solo con un intento preciso: esplorare il Web e dare risposte concise, affidabili e sopratutto verificabili (per vedere come funziona vi rimandiamo al nostro approfondimento linkato qui sopra).

Perplexity offre diversi strumenti per assolvere questo compito, uno gratuito disponibile online, da app e da browser tramite estensione, e il suo chatbot più potente, chiamato Perplexity Copilot (non c'entra con l'omonimo di Microsoft, chissà se ci saranno azioni legali per questo).

Finora il chatbot si basava sui modelli già esistenti, come GPT-4 di OpenAI e Claude 2 di Anthropic, ma da qualche settimana ha lanciato i propri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), pplx-7b-online e pplx-70b-online, caratterizzati rispettivamente da 7 miliardi e 70 miliardi di parametri.

I parametri rappresentano le connessioni di ciascun modello, quindi sono in genere un'indicazione della sua "intelligenza", anche se questo non è necessariamente vero e ultimamente si sono sviluppati modelli con meno parametri ma estremamente potenti, come il recente LLaMA di Meta.

E proprio LLaMA (llama2-70b) è stato usato da Perplexity come base per uno dei suoi modelli, insieme a mistral-7b di Mistral (entrambi open source).

Ma perché i nuovi modelli sono così innovativi? Come abbiamo anticipato in apertura, l'impegno di Perplexity è di offrire "informazioni utili, fattuali e aggiornate", accessibili non solo agli utenti con il chatbot, ma anche tramite API in modo che altre aziende possano usarli come base per le proprie app.

Per raggiungere questo obiettivo, Perplexity ha sviluppato un approccio personale per estrarre informazioni recenti. Come scrive l'azienda nel suo post: "la nostra infrastruttura di ricerca, indicizzazione e scansione interna ci consente di aumentare gli LLM con le informazioni più pertinenti, aggiornate e preziose. Il nostro indice di ricerca è grande, aggiornato su una cadenza regolare e utilizza sofisticati algoritmi di ranking per garantire che i siti di alta qualità e non-SEO siano prioritari. Gli estratti del sito web, che chiamiamo "snippet", sono forniti ai nostri modelli pplx-online per consentire risposte con le informazioni più aggiornate".

Per dimostrare l'efficacia dei suoi nuovi modelli, Perplexity li ha fatti valutare da tester umani che hanno valutato le risposte alle domande sulla base di una serie di tre criteri: utilità, fattualità (chiamata anche accuratezza per perplessità) e freschezza (ovvero quanto erano aggiornate le informazioni).

I tester hanno confrontato le risposte di due modelli a caso, scelti tra i nuovi modelli online PPLX di Perplexity, LLaMA 2 di Meta o GPT-3.5 Turbo di OpenAI, e poi hanno scelto la risposta migliore.

Perplexity ha quindi raccolto i dati, scoprendo che i suoi modelli hanno funzionato meglio di entrambi i modelli grezzi di OpenAI e Meta quando si trattava di "freschezza" e "fattualità", mentre GPT-3.5 ha superato gli altri due per quanto riguarda l'"utilità".