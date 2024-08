Avete nuovi modi per personalizzare l'algoritmo di TikTok: ecco come

Tra i tanti social che attualmente troviamo sulla cresta dell'onda, TikTok è quello che ha visto la crescita più rapida negli ultimi anni. E per tenere il passo dei rivali è in continuo sviluppo. Proprio in questo contesto, apprendiamo delle novità per personalizzare l'algoritmo di TikTok , e possiamo vedere subito come fare .

Le nuove funzioni per personalizzare l'algoritmo di TikTok

Quando parliamo di algoritmo di TikTok, o di qualsiasi altro social, parliamo di tutti quei parametri e regole che indicano alla piattaforma come selezionare i contenuti da mostrare o suggerire agli utenti sulla piattaforma stessa. L'algoritmo quindi si occupa di profilare gli utenti, per capire cosa gli interessa davvero e, in base a questo, capire quali contenuti proporre.

Tali contenuti vengono proposti nella maggior parte dei casi nel feed, o in una sezione dedicata.

Per TikTok tale sezione è denominata Per te, e include tutti i contenuti sconosciuti ma potenzialmente interessanti per l'utente.

La novità che TikTok ha introdotto nelle ultime ore consiste in una nuove opzioni per personalizzare l'algoritmo. Gli utenti del social potranno fare questo indicando nell'app quale peso dare ai vari macro-argomenti che caratterizzano i contenuti.

Come vedete dallo screenshot in basso, l'app TikTok prevede una sezione all'interno delle sue impostazioni che offre la possibilità di indicare, tramite un cursore, l'interesse verso specifici argomenti. Nell'immagine vediamo come argomenti delle tematiche come Creative arts, Current affairs, Food and drinks e altro. Curioso che una tematica più specifica come la danza venga trattata in maniera indipendente. Forse proprio perché i contenuti attinenti alla danza sono stati il focus principale sul social al suo debutto.

Andando a personalizzare la posizione di ciascun cursore, ciascun utente potrà indicare al social quanto predilige vedere contenuti attinenti alla specifica tematica.

Ad esempio, se vi interessa particolarmente vedere contenuti che riguardano cibo e bevande, allora dovrete portare al massimo il cursore relativo a tale tematica.

Rimane, in ogni caso, da capire come e quanto l'algoritmo di TikTok terrà conto delle preferenze espresse dagli utenti tramite i cursori che abbiamo appena visto.

Oltre a questi strumenti, il social propone opzioni più drastiche, come la possibilità di indicare di bloccare del tutto i contenuti su una specifica tematica quando vengono proposti. Allo stesso modo, è possibile indicare di resettare completamente l'algoritmo, ovvero azzerare tutte le preferenze calcolate dall'algoritmo stesso sull'utente specifico nel corso del suo utilizzo della piattaforma.