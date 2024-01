Personalizzare Google Meet diventa più bello: ecco i nuovi effetti e filtri

Google ha infatti annunciato un importante aggiornamento per Meet, con il quale vengono introdotte diverse novità che riguardano essenzialmente la personalizzazione durante le videochiamate. Arrivano infatti nuovi filtri , effetti e modalità di applicazione.

Da qualche anno ormai Google offre un servizio per la gestione delle videochiamate (ecco dove trovare le migliori app per le videochiamate ) che ormai è un punto di riferimento nel settore. Parliamo ovviamente di Google Meet , lo strumento di Google che ha appena ricevuto interessanti novità all'insegna della personalizzazione .

La prima novità riguarda la possibilità di combinare , nella stessa scena , effetti e filtri insieme. Come potete vedere dall'animazione in alto, Meet permetterà di scegliere uno sfondo personalizzato da mostrare in chiamata e l'applicazione di filtri sul proprio viso. La novità arriva sulla versione desktop di Meet e anche su quella mobile .

Inoltre, Meet rinnova l'interfaccia utente per l'applicazione degli effetti video. Questa sarà divisa in tre sezioni principali, come mostrato dall'esempio qui sopra:

Sfondi: gli sfondi sono ora organizzati in categorie in base al tipo di scena, come nuovi sfondi, sfondi sfocati, sfondo caricato dall'utente o dall'azienda.

gli sfondi sono ora organizzati in categorie in base al tipo di scena, come nuovi sfondi, sfondi sfocati, sfondo caricato dall'utente o dall'azienda. Filtri: i filtri sono ordinati per categoria, inclusi filtri divertenti, accessori, costumi e personaggi.

i filtri sono ordinati per categoria, inclusi filtri divertenti, accessori, costumi e personaggi. Aspetto: offre la possibilità di personalizzare il proprio aspetto migliorando l'illuminazione, l'inquadratura e la qualità del video.

Infine, Google introduce anche la funzionalità denominata Studio lighting, la quale promette di simulare un'illuminazione di qualità da studio sul proprio volto.

Questa funzionalità arriva come componente aggiuntivo Duet AI per Google Workspace Enterprise. E sempre nell'ambito del componente aggiuntivo Duet AI, arriva la funzionalità che migliora la qualità audio utilizzando l'intelligenza artificiale per ricreare frequenze audio più elevate.