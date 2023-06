Philips Hue si aggiorna: ecco le novità per le luci smart

Nel panorama della domotica l'illuminazione smart svolge un ruolo in primo piano, e Philips Hue è uno dei marchi più noti sia per la varietà di prodotti che per le opzioni software che offre la piattaforma.

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Philips Hue, il quale aggiunge un paio di funzionalità interessanti a disposizione di tutti coloro che usano la piattaforma per gestire le loro luci smart in casa.