Philips Hue a IFA 2024: le novità che portano l'eleganza in cucina e in soggiorno

Si tratta di giornate importanti per il mondo della tecnologia, con l'attesa fiera IFA 2024 che è appena iniziata. Sono tante le aziende che stanno mostrando le loro novità a IFA, e tra queste troviamo Philips. In questi termini, scopriamo le novità Philips Hue (vi ricordiamo anche la nostra guida per resettare Philips Hue) per l'illuminazione smart in cucina e in soggiorno. Philips ha infatti annunciato un'importante partnership con l'azienda Nobilia, leader europeo nella produzione di cucina. E allora stesso tempo lancia un nuovo Hue Sync Box 8K per le luci smart connesse alla TV.

Il passo in avanti di Philips Hue per l'illuminazione smart in cucina

Durante la fiera IFA che si sta svolgendo a Berlino, Signify, ovvero l'azienda che produce i dispositivi Philips Hue, ha annunciato l'importante partnership con Nobilia. Si tratta di un consistente passo in avanti nel campo dell'illuminazione smart dedicata ai mobili da cucina. Finora infatti, Philips Hue ha offerto dispositivi plug-in da gestire con controlli wireless, consistenti specialmente in strisce luminose. Non la soluzione ottimale per chi cerca un'integrazione perfetta e immediata, anche a livello di impatto dei collegamenti da fare. Con la partnership con Nobilia invece le cose cambiano. Philips Hue infatti proporrà dei prodotti che saranno direttamente integrati nei mobili da cucina, proprio perché pensati durante il design e la produzione dei mobili stessi. Come potete vedere dalle immagini in basso, scattate durante l'evento di esposizione tenuto da Signify a IFA per annunciare la collaborazione con Nobilia, si tratterà di elementi luminosi di varia natura, come punti luce e strisce luminose, che sono totalmente integrati con i mobili. Questo gioverà sia all'impatto visivo che alla loro gestione wireless. Si tratta di una novità che investirà da subito il mercato europeo, anche se ancora non abbiamo dettagli specifici sulle soluzioni che arriveranno sul mercato.

Le novità del nuovo Philips Hue Sync Box 8K

Sempre nello stesso contesto, arriva il nuovo Philips Hue Sync Box 8K. Si tratta della nuova generazione del box dell'azienda che ha l'obiettivo principale di sincronizzare le luci smart Philips Hue installate in casa con i contenuti che si vedono sulla propria TV. Questo servirà a ottenere un effetto immersivo mentre si guardano contenuti sulla propria TV in soggiorno. Tra le novità tecniche più interessanti del nuovo box di Philips Hue troviamo la porta HDMI 2.1. Il box permetterà la visualizzazione di contenuti 8K fino a 60 Hz o, cosa che sarà più diffusa, contenuti 4K fino a 120 Hz. Significa quindi che il box potrà essere usato senza problemi anche accoppiato a console come PS5 e Xbox Series X. Il box potrà sincronizzarsi in tempo reale con un massimo di 10 luci Hue. Oltre a questa novità, Philips Hue ha annunciato dei nuovi effetti visivi per le sue luci smart. Questi sono denominati: Cosmos, Underwater, Enchant e Sunbeam. L'app presto si aggiornerà per supportare il controllo di più bridge senza dover cambiare account o bridge nell'app Hue. Ancora, le Philips Hue Secure (lanciate all'inizio di quest'anno) guadagnano il supporto di Google Home e Alexa, con la possibilità di mostrare feed live su Nest Hub e nell'app Home.

