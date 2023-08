Ad IFA 2023 Philips Hue, assieme alla sua azienda "padre" Signify, ha lanciato il suo primo sistema di sicurezza smart per la casa, composto principalmente da una nuova telecamera di sicurezza, chiamata genericamente Security.

La telecamera all'apparenza è una classica telecamera smart, come potrebbe essere Nest Cam o i prodotti Arlo. Ma Philips Hue ha qualche carta in più da potersi giocare. Andiamo con ordine: la telecamera è un prodotto adatto sia per l'interno che per l'esterno, ed è disponibile sia nella versione cablata che in quella a batteria, dalla forma decisamente più allungata. Si tratta di un prodotto dotato di batteria non removibile. Potrà essere caricata rimanendo agganciata al suo supporto magnetico oppure ovviamente sganciandola con semplicità e caricandola dove ci è più comodo. La prima differenza è che se posizionata all'esterno può essere anche alimentata dai sistemi a basso voltaggio per alimentare alcune luci da esterni di Philips Hue.

La telecamera ha un sensore FullHD (1080p) e ovviamente è dotata di visione notturna. È dotato di audio a due vie, riconosce persone e alcuni oggetti (non abbiamo più dettagli su questo) e si può scegliere di far sì che parti della scena non facciano attivare il riconoscimento del movimento. Il movimento viene ovviamente segnalato tramite notifica sul proprio smartphone nell'applicazione predisposta.

Le telecamera Philips Hue Security si connetteranno via Wi-Fi per la loro funzione principale, ma offrono anche il supporto a Zigbee e Matter. Se si ha a disposizione l'hub di Philips Hue si potrà anche creare delle automazioni e far sì che in base a cosa viene rilevato dalle telecamere alcune luci si accendano di conseguenza, per esempio avvisando un malintenzionato con il colore rosso, oppure accendendo delle luci in casa per simulare la presenza. Al tempo stesso sarà possibile integrare anche dei nuovi sensori di apertura porte e quando invece le telecamere sono "disattivate" poiché si è in casa, lasciare comunque attiva la funzione di sensore di presenza, affinché le automazioni con le luci continuino a funzionare.

Una bella trovata che distingue questi prodotti dai concorrenti già presenti sul mercato da tempo. La sicurezza sarà garantita dalla crittografia end-to-end.

Philips Hue Security saranno compatibili con Google Home e Alexa, mentre al momento non c'è supporto a HomeKit o SmartThings. L'azienda ha fatto sapere che questo supporto arriverà grazie a Matter, anche se non è chiaro quali delle funzioni delle telecamere saranno possibili attraverso Matter.

Se si potrebbe obiettare che forse non c'era bisogno di un altra piattaforma di sicurezza, è anche vero che la concorrenza è sempre benvenuta e che Philips Hue parte già avvantaggiata, soprattutto per chi in casa ha già un impianto di illuminazione. A tal propostito la telecamera sarà disponibile anche in una particolare versione floodlight con integrato un faretto da esterno.

Vediamo i prezzi dei nuovi prodotti: