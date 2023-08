A breve Philips Hue potrebbe non essere solo sinonimo di lampadine smart

Philips Hue è un marchio noto e apprezzato per le sue lampadine smart (a proposito, sapete come resettarle?), ma a breve potrebbe lanciarsi nel settore della sicurezza domestica, con una particolare enfasi verso la privacy.

Secondo un sito tedesco, Hueblog, infatti, il marchio starebbe per lanciare quattro inedite security cam e un nuovo sensore di contatto per porte e finestre, insieme ad altri prodotti legati all'illuminazione.

Il sito ha anche diffuso i nomi e i prezzi di lancio. Per quanto riguarda le telecamere di sicurezza, questi sono i dispositivi previsti, due cablate e almeno una wireless, mentre per quella con faretti non ci sono indicazioni:

Hue Camera Wired : 199,95 €

: 199,95 € Hue Camera Wired Desktop : 229,99 €

: 229,99 € Hue Camera Battery : 249,95 €

: 249,95 € Hue Flood Light Camera: 349,95 €

Le tre telecamere senza faretto sono disponibili nei colori bianco e nero, mentre per l'ultima non si sa.

Passando ai sensori di contatto, dal nome in inglese Hue contact sensor, si parla sempre di due colorazioni, bianco e nero, e di due confezioni, una con singolo sensore e una doppio, al prezzo di 39,95 € e 69,95 € rispettivamente.

La notizia che Philips Hue stia per lanciarsi nel mondo delle telecamere di sicurezza non giunge del tutto inattesa, in quanto Eric Rondolat, amministratore delegato di Signify, la società madre di Philips Hue, ha recentemente affermato in una chiamata degli investitori che la sua azienda avrebbe presentato a breve almeno una nuova telecamera di sicurezza dotata di crittografia end-to-end, il che è piuttosto raro per il settore.

C'è da notare che Signify è anche proprietaria di Wiz, un'azienda che produce una telecamera di sicurezza dotata di crittografia, quindi è possibile che possa appoggiarsi a questo tipo di know-how.

Infine, Hueblog ha anticipato che Philips Hue si sta preparando al lancio anche di soluzioni per l'illuminazione.

Per la prima volta arriveranno lampadine per faretti da 12 volt MR16 con attacco GU5.3:

Faretto Hue White Ambiance 12V MR16

Confezione doppia spot Hue White Ambiance 12V MR16 a 64,95 euro

Hue White e Color Ambiance 12V MR16 spot a 64,95 euro

Confezione doppia spot Hue White e Color Ambiance 12V MR16 a 109,95 euro

Infine starebbe per arrivare una Catena luminosa Festavia di lampadine a LED lunga il doppio, anche se un po' costosa:

Catena luminosa Hue Festavia 250 LED a 219,95 euro

Catena luminosa Hue Festavia 500 LED a 359,95 euro

si è rivelato affidabile come sito in passato, ma prendete queste anticipazioni come tali, anche se è possibile che Philips Hue sveli queste novità a settembre all'IFA.