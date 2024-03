Philips Hue: alcuni alimentatori sono a rischio incendo e l'azienda li sostituisce

Philips Hue fa sapere che:

alcune unità di alimentazione (PSU) per esterni Philips Hue da 20 W e 40 W potrebbero danneggiarsi a causa di perdite d'acqua, che potrebbero causare un cortocircuito e diventare sotto tensione. In condizioni di umidità, ciò potrebbe potenzialmente provocare una scossa elettrica in caso di contatto o rappresentare un rischio di incendio per i materiali circostanti.