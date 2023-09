Philips Hue ora supporta Matter: è arrivato l’aggiornamento

Importante aggiornamento per Philips Hue. L'update, infatti, introduce il supporto a Matter: in questo modo diventa possibile l'interoperabilità del sistema con luci di terze parti. Per chi non lo sapesse, Matter è lo standard di connettività che consente ai dispositivi per la casa intelligente di vari marchi di "collaborare" senza alcuna criticità su diverse piattaforme, tra cui HomeKit di Apple, Alexa di Amazon e Home di Google.

Per i possessori di Hue Bridge che controllano soltanto le luci Philips Hue tramite l'app Home di Apple o l'app Hue, non cambierà nulla. Gli utenti Android e iPhone che possiedono luci di terze parti con supporto Matter, invece, potranno configurare e controllare questi accessori tramite Hue Bridge, a condizione che possiedano un router di confine Matter, come Apple TV 4K, ‌Apple TV‌ HD (quarta generazione), Apple HomePod o HomePod mini. Per quanto riguarda i codici di accoppiamento per gli accessori compatibili con Matter, essi potranno essere richiesti nell'app Hue premendo il pulsante "più" nella schermata Impostazioni/Smart Home.