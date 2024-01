Magia di Philips: la porta si apre con la mano (ma senza toccarla!)

Sono ormai anni che smartphone e notebook ci permettono di autenticarci tramite biometria, in primis con l'impronta digitale; addirittura possiamo usarla per impedire l'accesso a specifiche applicazioni, come Chrome o WhatsApp, oppure per proteggere l'intero dispositivo, o ancora per autorizzare operazioni sensibili, come quelle bancarie, al posto del classico mobile code via SMS. E allora perché non usare la nostra mano anche per aprire la porta di casa? Senza toccarla, ovviamente!

Ecco a voi la nuova serratura smart di Philips, che apre la porta di casa solo dopo aver riconosciuto il palmo della mano del suo proprietario. Philips è molto sicura dell'efficacia della sua soluzione, che rileva fino a 50 vene diverse per ogni mano registrata, ed è in grado di identificare persone di ogni età e anche con mani sporche. In ogni caso, per qualsiasi evenienza, è comunque possibile usare un PIN, o anche una vetusta chiave (e fa anche da campanello, perché.

.. perché no!).

Prezzo: 360$, centesimo più, centesimo meno, con disponibilità nella prima metà del 2024, e se pensate siano tanti, cercate sul mercato quante soluzioni analoghe ci sono: siamo piuttosto sicuri che non ne troverete!