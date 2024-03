L'app che vi aiuta in matematica è ora ufficialmente di Google

Negli anni si era sviluppata e ovviamente era arrivata sul Play Store , ma anche Google aveva iniziato a sviluppare un interesse per questi strumenti. Prima aveva acquistato Socratic, poi abbandonata (non è più aggiornata dal 2020), poi nel 2022 aveva annunciato l'acquisizione di Photomath.

Ma partiamo dall'inizio. Photomath era stata lanciata nel 2014 (all'inizio per Windows Phone e iOS) come un'app gratuita per aiutare a risolvere i problemi di matematica semplicemente inquadrandoli.

Ricordate Photomath? La fantastica app che vi aiuta in matematica e che abbiamo inserito nella nostra guida su come studiare con le app , era stata acquistata da Google, e ora se andate nel Play Store o nell'App Store apparirà ufficialmente sotto l'account sviluppatore della GrandeG.

Lo strumento riconosce una serie di problemi matematici, come matematica elementare, algebra, geometria, trigonometria, statistica e calcolo, anche se quelli più complessi, come per esempio gli integrali curvilinei, non sono ancora supportati.

L'app offre anche una versione Plus, che costa 5,99 euro al mese, 49,99 euro per 6 mesi o 59,99 euro l'anno (5 euro al mese), e offre "Soluzioni per libri di testo", tutorial animati e spiegazioni approfondite.

A questo punto possiamo attenderci che Google integri prima o poi Photomath in Lens, che offre già un filtro per scattare le foto dei problemi, e persino la Ricerca Google può aiutare con trigonometria, calcolo e geometria.