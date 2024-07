Brutta notizia per gli iscritti al piano Base di Netflix: a breve potrebbe essere necessario cambiare

Gli abbonati Netflix al piano più economico senza pubblicità in Canada e Regno Unito hanno iniziato a dover compiere una scelta: passare di piano o non guardare più film e serie TV

Netflix lo aveva promesso a gennaio: nel corso del secondo trimestre avrebbe chiuso il piano Base anche per i già clienti, a cominciare da Canada e Regno Unito. Ed è proprio quanto sta avvenendo, con gli utenti inferociti che si sono trovati davanti all'impossibilità di guardare le loro serie TV preferite se non scelgono un nuovo piano (sapete quali sono gli abbonamenti disponibili per Netflix?).

Cos'è il piano Base

Per chi non lo ricordasse, il piano Base è stato per qualche tempo, con 7,99 euro al mese, il piano più economico sena pubblicità disponibile tra i vari abbonamenti Netflix, ma la concorrenza del piano con pubblicità da 5,49 euro al mese si faceva sentire, soprattutto dopo l'aggiunta del Full HD e la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi. A ottobre 2023 non ha destato sorpresa quindi il fatto che il gigante dello streaming abbia rimosso il piano Base tra quelli a disposizione dei nuovi utenti, ma gli attuali abbonati non pensavano certo in una modifica unilaterale del contratto così drastica. E invece a gennaio 2024 Netflix ha annunciato che avrebbe rimosso il piano Base anche per i già clienti, a cominciare da Canada e Regno Unito.

Si inizia da Canada e Regno Unito, e poi?

Ora, puntuale come da programma, i primi utenti nei due Paesi indicati hanno iniziato a vedere una schermata sul loro televisore, in cui li si invita a cambiare piano. Questo il testo della notifica: "Il tuo ultimo giorno per guardare Netflix è il 13 luglio. Scegli un nuovo piano per continuare a guardare."

Gli utenti non possono fare altro che cliccare su Scegli un nuovo piano e selezionare un piano tra quelli disponibili, Standard con pubblicità, Standard e Premium. In alternativa, non possono più accedere ai contenuti della piattaforma.

L'intenzione di Netflix è chiara: spingere gli utenti verso il piano con pubblicità, che sta riscontrando un notevole successo con una crescita di oltre 40 milioni di utenti a maggio. Nondimeno, la frustrazione e la rabbia degli utenti sono evidenti, come si legge nei messaggi sotto al post di Reddit da cui provengono queste immagini. Al momento, come abbiamo specificato (e come annunciato da Netflix) gli unici utenti che stanno ricevendo questo messaggio sono in Canada e Regno, ma non sappiano quando la "novità" arriverà anche in altri Paesi. Di certo la domanda non è "se", perché è altamente probabile che prima o poi accada anche qui.