Il piano base di Netflix potrebbe essere prossimo al pensionamento

Improvvisa decisione di Netflix in Canada. La piattaforma streaming, infatti, ha deciso di non rendere più disponibile il livello di abbonamento Base, ovvero il piano che prevedeva una spesa mensile di 9,99 dollari (7,99 euro in Italia). A riguardo, questo Paese è spesso utilizzato per eseguire dei test – come ad esempio i costi maggiori per chi condivide l'account – e dunque non è un'ipotesi remota quella che questa decisione verrà allargata ad altri mercati.

Gli utenti abbonati a questo Piano – che non include alcuna pubblicità – non corrono alcun rischio, mentre gli altri non potranno più attivare il Piano Base. L'alternativa più economica, dunque, è rappresentato dal Piano con pubblicità, che prevede una spesa mensile di 5,99 dollari. La scelta di Netflix, quindi, potrebbe avere lo scopo di spingere gli utenti a prediligere l'abbonamento con pubblicità oppure quello Standard (che comporta il pagamento mensile di 16,49$).

Del resto, nel primo trimestre del 2023, negli Stati Uniti il piano più economico ha ottenuto dei risultati piuttosto incoraggianti.