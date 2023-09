Piano Italia a 1 Giga: Open Fiber annuncia nuovi Comuni

Annunciato a maggio 2022, ma con i primi Comuni arrivati a marzo di quest'anno, il Piano Italia a 1 Giga procede in maniera spedita e Open Fiber annuncia la copertura di 14 nuovi Comuni (ecco come verificare la copertura dei vari operatori).

Ricordiamo che il Piano Italia a 1 Giga è il primo dei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga con uno stanziamento di 3,8 miliardi di euro del PNRR e ha l'obiettivo di promuovere investimenti in reti a banda ultralarga che consentano di garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass (ecco le migliori offerte fibra sul mercato). A maggio 2022 Open Fiber e TIM avevano annunciato le zone assegnate e i lavori erano iniziati a novembre dello stesso anno, e ora iniziamo a vedere i risultati.

Attenzione, però. Il fatto che un Comune sia dichiarato vendibile da Open Fiber significa che alcuni indirizzi siano coperti ma non che tutto il Comune lo sia, ed è possibile che questo fosse già coperto da connessione in fibra ottica a investimento primato presente in altri piani.

Questo perché il Piano Italia 1 Giga è inteso a coprire le aree grige che possono fare parte anche di Comuni che sono parzialmente anche area nera (aree con almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi) e quindi già coperti, e non è detto che tutti i gestori presenti nell'area a investimento privato aprano la vendibilità anche nelle zone del Piano Italia a 1 Giga. Il motivo è che seguono un accordo di vendita differente che deve essere preventivamente accettato.

Inoltre è possibile i siti dei vari operatori non siano ancora aggiornati, quindi la disponibilità potrebbe ampliarsi nel giro dei prossimi giorni, così come sta accadendo per i Comuni oggetto dell'iniziativa di cui abbiamo annunciato l'apertura nei mesi scorsi.

Chiarito questo punto, ecco le lista dei nuovi Comuni coperti in FTTH.