Il primo pieghevole di Apple slitta di un anno: le ultime novità, che riguardano anche iPad Mini

Se speravate di ricevere come regalo il primo iPhone pieghevole in tempi brevi, preparatevi a una delusione. Apple ha infatti rivisto i propri piani relativi a un dispositivo del genere, ma la buona notizia è che il progetto è vivo e vegeto, e anzi la casa della mela sta pensando addirittura di sostituire l'iPad Mini (a proposito di soluzioni della casa di Cupertino, sapete come utilizzare Freeform per collaborare a un'idea con più persone?).

La notizia viene dalla Corea del Sud a opera del sito The Elec, che ha dedicato un ampio approfondimento sulla questione. Stando alle informazioni trapelate, la casa di Cupertino sta sviluppando due pieghevoli: uno con schermo da 7 o 8 pollici e uno con schermo da 20,5 pollici.

Il più piccolo verrebbe lanciato per primo, e stando al sito sarebbe slittato di almeno un anno, in quanto se in precedenza si era parlato di un lancio nel 2025, ora sembra che potrà essere presentato tra il 2026 e il 2027.

Teniamo inoltre presente che il 2027 è il del 20° anniversario dal lancio del primo iPhone, e secondo diversi analisti dobbiamo attenderci una modifica sostanziale nel design del melafonino. Che sia il primo pieghevole o altro non è dato sapere.

Apple comunque ha già ricevuto diversi campioni di pannelli pieghevoli da 7 e 8 pollici da Samsung Display e LG, anche se a quanto pare la prima è avvantaggiata come possibile fornitore.

Se questo dovesse essere il caso, Samsung creerà il pannello pieghevole nella linea OLED A3 o A4 di 6a generazione, la stessa che produce i pannelli OLED per iPhone. In ogni caso nulla è ancora deciso, e secondo alcuni rumor LG potrebbe iniziare la produzione di schermi pieghevoli per Apple un anno dopo Samsung, non si sa se per un altro dispositivo o lo stesso.

The Elec poi rileva come le due aziende abbiano anche "idee diverse" sia sulla copertura del pannello in ultra-glicina (UTG), e persino sul concetto di cerniera, con differenze di giudizio motivate tra durata e affidabilità del prodotto.

Ma che c'entra iPad Mini? Secondo The Elec Apple starebbe pensando di sostituire l'iPad Mini con il nuovo pieghevole, viste le somiglianze in termini di dimensioni (iPad Mini è dotato di uno schermo da 8,3 pollici), anche se questa ipotesi cozza con la notizia che la casa di Cupertino sta lavorando attivamente al lancio di un iPad Mini dotato di schermo OLED (è sempre possibile che una cosa non escluda l'altra).

Più avanti, Apple avrebbe intenzione di lanciare un pieghevole più grande, dotato di schermo pieghevole da 20,5 pollici. Quindi stando alle tempistiche prospettate dal sito coreano, quest'anno possiamo attenderci un iPad Mini con schermo OLED, poi tra fine 2026 e inizio 2027 potrebbe arrivare un iPhone pieghevole, seguito dai MacBook OLED e dal pieghevole da 20,5 pollici.