Il prossimo pieghevole di Samsung potrebbe costare davvero poco: ecco quanto

Gli smartphone pieghevoli di Samsung hanno diversi punti di forza e, di conseguenza, il prezzo di vendita non è propriamente basso. Tuttavia, sembrerebbe che l'azienda abbia in mente di lanciare un dispositivo più economico – di fascia media – per il prossimo anno. A sostegno di queste voci non ci sono prove concrete, eppure secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che il debutto del nuovo pieghevole è previsto proprio per il 2024.

Inoltre, secondo Tech Reve il nuovo pieghevole firmato da Samsung potrebbe debuttare con un prezzo di vendita di 400/500 dollari. Un prezzo sbalorditivo, ad oggi quasi impensabile. Basti pensare, ad esempio, che Galaxy A54 è stato venduto a 450$ e non ha parti pieghevoli né alcuna cerniera. Insomma, per costare così poco, questo presunto pieghevole dovrebbe "compiere" grossi sacrifici e tendere, quindi, più alla fascia bassa che a quella media.