Così sottile da non sembrare reale

Da tempo sentiamo parlare di progetti per portare sul mercato altri formati oltre ai pieghevoli a libro o a conchiglia, e quelli più chiacchierati sono stati dispositivi arrotolabili o con tre schermi pieghevoli.

Ora Huawei sembrerebbe vicina al lancio di un telefono di questo tipo, e se due mesi fa il dispositivo sembrava incontrare problemi di sviluppo piuttosto gravi, ora avrebbe imboccato la strada giusta.

Almeno è quanto si evincerebbe da queste immagini in cui lo si vede in mano a Richard Yu, CEO della divisione CBG (Consumer Business Group). Gli scatti, condivisi dal portale cinese WHYLAB su Weibo non sembrano proprio "casuali", anche perché sono stati condivisi a distanza di una settimana uno dall'altro.

La scorsa settimana è apparsa la prima immagine qui sopra, dove si vede il pieghevole completamente aperto, con due pieghe piuttosto marcate e un'interfaccia che sembra perfettamente funzionante.

Oggi ne è apparsa un'altra in cui il pieghevole, sempre nelle mani di Yu, è completamente chiuso. Quest'ultima immagine è particolarmente interessante perché il dispositivo sembra molto sottile, con un blocco fotocamere tondo in rilievo.