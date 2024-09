Il pieghevole tri-fold di Huawei pronto a diventare realtà tra pochi giorni

Già da tempo si discute su un nuovo dispositivo pieghevole Huawei (qui la guida ai migliori pieghevoli) che dovrebbe avere una caratteristica unica (almeno per il momento): ben tre display. In tal senso, nelle scorse ore sono arrivate conferme importanti: la società, infatti, ha ufficializzato un evento di lancio fissato per il 10 settembre.

Cosa aspettarci dal prossimo evento di Huawei

Fino ad ora l'azienda non ha menzionato i possibili protagonisti dell'appuntamento di settembre. Tuttavia, Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha affermato che l'evento vedrà il debutto del "prodotto più leader, innovativo e dirompente" dell'azienda cinese, aggiungendo poi che il prodotto svelato sarà "epocale", al punto che i produttori rivali non potranno imitarlo. La conferma indiretta della possibile presentazione del tri-pieghevole arriva anche dall'immagine teaser organizzata per l'evento: si nota chiaramente, infatti, un meccanismo a doppia cerniera, ovvero il probabile tratto distintivo dell'innovativo pieghevole di Huawei.

Inoltre, a conferma di questa tesi, una fonte ha rivelato a Bloomberg che la società orientale, proprio il 10 settembre, svelerà un dispositivo che si potrà piegare due volte: insomma, a riguardo sembrano esserci sempre meno dubbi. Infine, lo stesso Richar Yu, in passato, è stato fotografato in compagnia del "misterioso" dispositivo, rivelando uno spessore probabilmente inferiore a quello di alcuni pieghevoli più tradizionali.

Quello che sappiamo sul tri-pieghevole di Huawei

Il nuovo dispositivo di Huawei sarà un dispositivo pieghevole con due pieghe: dunque, come già è noto, potrà essere piegato in tre parti. Tutto ciò favorirà, da aperto, la presunta presenza di uno schermo OLED da 10", simile a quello di un tablet. Ancora, la cerniera dovrebbe essere particolarmente ottimizzata, al punto da consentire di piegare il dispositivo sia verso l'interno che verso l'esterno. Nella piega centrale, poi, potrebbe trovare spazio una fotocamera frontale, utile nel caso si utilizzasse lo smartphone in posizione orizzontale. Il processore, invece, dovrebbe appartenere alla serie Kirin 9. Altre informazioni non sono note, a partire dal prezzo di vendita (si può ipotizzare che sarà abbastanza alto, dalla Cina sono convinti che non costerà meno di 20.000 yuan, ovvero più di 2.500 euro).

Huawei pronta a sfidare Apple?

L'evento di Huawei, quindi, è fissato per il 10 settembre, ovvero il giorno successivo all'appuntamento "Glowtime" di Apple. Non si sa se si tratta di una pura coincidenza oppure se l'azienda cinese abbia intenzione di "distrarre" gli utenti dai nuovi iPhone 16 di Cupertino. In attesa di sapere come andranno le cose, ricordiamo che i nuovi smartphone di Apple sono abbastanza attesi visto che presenteranno alcune novità, a partire dalle funzionalità AI di Apple Intelligence.

Per saperne di più su Huawei